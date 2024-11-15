село Верхнее Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Верхнее Талызино

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1261Верхнее Талызино, с. вл. и удел.при вершинах рч. Киши.9030195769828Церквей православных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Верхне-Талызинская волость
697. Вр. Талызино, село бывшее владельческое и государственное, при речке Кише, дворов 318, жителей 2050, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 3 церкви право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Верхне-Талызинская волость
село Верхн. Талызино105274887839260127505351[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Верхне-Талызинская волость
252Верхнее Талызино, село, при рч. Кише; н. р.20010043914641544
265Верхне-Талызинский винокуренный завод г.г. Пашковых, при рч. Кише2009521142120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
17722Верхнее Талызиносело55°07'45°52'N-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416101с Верхнее Талызиносело

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