село Мордово-Добрино, село Мордово-Добрино, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Мордово-Добрино

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кряжлинская волость
264. Добрина (Капзык, Ерыкла), деревня бывшая государственная, при речке Кандызе, дворов 108, жителей 632

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Кряжлинская волость
С. Добрино. Б. государ. Мордва. Прав.17232255010146502502

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
75038Мордово-Добриносело54°08'с.ш.53°01'в.д.N-39-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Мордово-Добринский сельсовет
53643422101с Мордово-Добриносело
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