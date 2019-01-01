деревня Введенка, деревня Введенка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Введенка

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2303Веденская, д. вл.при р. Большом Ламовисе.372780321339

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Гагарино, Д. Введенская и Красная Слобода57Жеребцова75622165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Петровско-Гагаринская волость
871. Введенская, деревня бывшая владельческая, при речке Б. Домовисе, дворов 107, жителей 758

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Гагаринская волость
деревня Введенская«Пичаевская» п.-т. контора3713

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
64526Введенкадеревня53°10'42°01'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Большеломовисский сельсовет
68626410106д Введенкадеревня
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