станица Суворовская, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Суворовская

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Варианты названий
Кобылянская
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
814Кобылянская, станица казачья.при колодцах.18292652661Церковь православная 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Кобылянская станица
станица Кобылянская2831096783318836139622612365сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Кобылянская станица
1894Кобылянская станица, при реке Дон38010967810841064Ст. и хут. пр., церковь, 2-хкл. учил., жен. уч., кредитное товарищество, кожев. зав., земск. почт. стан., церк. школа38817

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
14823Суворовскаястаница48°14,0' с.ш.43°02,0' в.д.M-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Нижнечирское сельское поселение
18653426106ст-ца Суворовскаястаница

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