село Лая, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Лая

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1820Лайский (Демидова Лая), зав.при р. Лае.13220393715834Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лайская волость
315. Лайский (Демидова Лая) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Лае, дворов 406, жителей 2196, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церков Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лайская волость
село Лайский завод63228293648177019993769[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Лайская волость
1) зав. Лайский (Лая), на р. Лае, впадающ. в р. Тагил. Завод железодел. принадлеж. к Н.-Тагильск. горнозав. округу наследн. Демидова, князя Сан-Донато; пр. церк., един. ц Показать все Лайское общество71719111794Мастеровые Прав., единов. и раскольн.Русские136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
89363Лаясело58°04'с.ш.59°56'в.д.O-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000351с Лаясело

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