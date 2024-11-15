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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1820Лайский (Демидова Лая), зав.при р. Лае.13220393715834Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
315. Лайский (Демидова Лая) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Лае, дворов 406, жителей 2196, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церков Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Лайский завод63228293648177019993769[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Лайский (Лая), на р. Лае, впадающ. в р. Тагил. Завод железодел. принадлеж. к Н.-Тагильск. горнозав. округу наследн. Демидова, князя Сан-Донато; пр. церк., един. ц Показать все Лайское общество71719111794Мастеровые Прав., единов. и раскольн.Русские136—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89363Лаясело58°04'с.ш.59°56'в.д.O-40-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000351с Лаясело