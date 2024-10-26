деревня Степановская, Тарногский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Степановская

Тарногский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9657Степановская (Часовенская), д. удел.при рр. Кокшеньге и Яхренге.116106216877

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
128128Степановское (Часовен. и Огуд. в.)Озерецкое.Христорождественскийбывшие удельные110173894109

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Верхкокшенгская волость
Часовенская390238деревняРусские3978101179

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Озерецкий сельсовет
Степановская (Часовенская,СС. 3 тор. зав.,шк. подростков) 2743деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 313 км. Летнее: —.4239

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276261Степановскаядеревня60°37'с.ш.43°42'в.д.P-38-124

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