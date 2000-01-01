деревня Рыжково, деревня Рыжково, Ростовский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Рыжково

Ростовский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Рыжково Троицкой волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Павлу Ивановичу Вахтину. 1876 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по жалобе кр. Троицкой вол. дер. Рыжкова Ивана Петрова на решение вол. суда о наказании его за ложный отказ от действительности условия с кр. Ванифатьевым. 1887 г. / Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7947Рыжково, д. вл.при р. Шексне.3012266
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