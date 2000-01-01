- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Рыжково Троицкой волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Павлу Ивановичу Вахтину. 1876 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по жалобе кр. Троицкой вол. дер. Рыжкова Ивана Петрова на решение вол. суда о наказании его за ложный отказ от действительности условия с кр. Ванифатьевым. 1887 г. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7947Рыжково, д. вл.при р. Шексне.3012266