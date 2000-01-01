агрогородок Старый Свержень, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старый Свержень

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Старый-свержень59Раздивиллы105305356

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Сверженская волость
57. Старый Свержен, село бывшее владельческое, при реке Залужанке, дворов 40, жителей 410, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Сверженская волость
Свержен Старый, имение561483836
Свержен Старый, с.795110483836
Минский уезд, Столпецкая волость
Юрздыка Сверженская, деревня10311479793

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Старосверженский сельсовет
аг. Старый Свержень223

Мы используем куки для улучшения работы сайта.