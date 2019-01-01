деревня Кулеши, деревня Кулеши, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кулеши

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Кулеши Суровской вол. Новосильского у. Евдокии Петровой Носовой (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Тул Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Кулеши Суровской вол. Новосильского у. Григория Кондратьева Козлова и крестьян д. Новая Слобода той же волост Показать все
Дело о возвращении прошения крестьянину Максиму Минаеву Антошину д. Кулеши Суровской волости Новосильского у., поданного вне установленного порядка обращения по вопросам Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3121Кулеши, д. вл.при пруде.202057284296

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Суровская волость
880. Кулиши, деревня бывшая владельческая, дворов 94, жителей 636

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63838Кулешидеревня52°59'с.ш.37°24'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Суровское сельское поселение
54639425101д Кулешидеревня
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