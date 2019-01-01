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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Кулеши Суровской вол. Новосильского у. Евдокии Петровой Носовой (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Тул Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Кулеши Суровской вол. Новосильского у. Григория Кондратьева Козлова и крестьян д. Новая Слобода той же волост Показать все
Дело о возвращении прошения крестьянину Максиму Минаеву Антошину д. Кулеши Суровской волости Новосильского у., поданного вне установленного порядка обращения по вопросам Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3121Кулеши, д. вл.при пруде.202057284296
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
880. Кулиши, деревня бывшая владельческая, дворов 94, жителей 636
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63838Кулешидеревня52°59'с.ш.37°24'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639425101д Кулешидеревня