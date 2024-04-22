деревня Дурново, деревня Дурново, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дурново

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
91Никольское (Дурново), с. вл.при колодцах.371549182182

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Яковлевская волость
107. Никольское (Дурново), село бывшее владельческое, при речке Бечене, дворов 59, жителей 437, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Яковлевская волость
Дурново-Никольское (село)6Станция Змиевка М.-К. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
291401Дурноводеревня52°40'с.ш.36°16'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Яковлевское сельское поселение
54652419141д Дурноводеревня
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