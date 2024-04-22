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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1872 г. По жалобе крестьянина Орловской губернии Ливенского уезда Никольской волости села Троицкого Афонасия Степанова. // Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2722Бородинка (Троицкое), с. каз.при руч. Олымовце.1023154737752Церковь православная 1. Богадельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
810. Бородинка (Троицкое), село бывшее государственное, дворов 224, жителей 1701, церковь православная, богадельня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64144Троицкоесело52°20'с.ш.37°37'в.д.N-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54629402106с Троицкоесело