село Троицкое, село Троицкое, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1872 г. По жалобе крестьянина Орловской губернии Ливенского уезда Никольской волости села Троицкого Афонасия Степанова. // Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2722Бородинка (Троицкое), с. каз.при руч. Олымовце.1023154737752Церковь православная 1. Богадельня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость
810. Бородинка (Троицкое), село бывшее государственное, дворов 224, жителей 1701, церковь православная, богадельня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
64144Троицкоесело52°20'с.ш.37°37'в.д.N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Беломестненское сельское поселение
54629402106с Троицкоесело
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