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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1902Прудская, подг. сл.при р. Проне.11202848751Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
748. Прудская, пригородная слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 274, жителей 1300, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, 2 лавки, я Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Прудская123111252161503435844088766[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Исканская пригородная слобода3236при ручье Молевке14514394604СмежноПрудск. слобода
Прудская Пригородная слобода3242на тр. Мих.-Прон. при р. Проне168542518106060——волостн. правл.Церк. кам., цер.-пр. шк., с 7 по 14 мая ярм., сельский банк, земск. народ. безпл. библ., вод. мельница, 3 мелоч. лавки
При Прудской слоб. мельн. общ. Прудско-Телятниковского и Щетининскаго3260при р. Проне на тр. Мих.-Пронск.—325621½½Прудск. слобода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329321Прудскаясело54°13'с.ш.39°04'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617491121с Прудскаясело