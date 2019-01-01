село Прудская, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Прудская

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1902Прудская, подг. сл.при р. Проне.11202848751Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
748. Прудская, пригородная слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 274, жителей 1300, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, 2 лавки, я Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
слобода Прудская123111252161503435844088766[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Исканская пригородная слобода3236при ручье Молевке14514394604СмежноПрудск. слобода
Прудская Пригородная слобода3242на тр. Мих.-Прон. при р. Проне168542518106060волостн. правл.Церк. кам., цер.-пр. шк., с 7 по 14 мая ярм., сельский банк, земск. народ. безпл. библ., вод. мельница, 3 мелоч. лавки
При Прудской слоб. мельн. общ. Прудско-Телятниковского и Щетининскаго3260при р. Проне на тр. Мих.-Пронск.32562½Прудск. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
329321Прудскаясело54°13'с.ш.39°04'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Щетининское сельское поселение
61617491121с Прудскаясело

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