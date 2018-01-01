село Троицко-Сафоново, село Троицко-Сафоново, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Троицко-Сафоново

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
220Евтихиполь (Софоново, Тимковщиха, Троицкое), с. вл.при прудах и колодцах.13045140868837Церковь православная 1. Завод винокуренный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Николаевская 2-я волость
95. Троицкое (Сафонова, Евтихиополь), село бывшее владельческое, при речке Висуне, дворов 143, жителей 1151, церковь православная, кам. мир. судьи, лавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Николаевская 2-я волость
м. Троицкое-Сафоново (Евтихоново) (сельское общество)430106114232484
экономия Троицкая графа Стембок-Фермора В. В.1999143242при м. Троицкое-Сафоново

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16214Троїцько-Сафоновеселоцентр сільської радир-н Казанківськийсільрада Троїцько-Сафонівська
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