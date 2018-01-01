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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
220Евтихиполь (Софоново, Тимковщиха, Троицкое), с. вл.при прудах и колодцах.13045140868837Церковь православная 1. Завод винокуренный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
95. Троицкое (Сафонова, Евтихиополь), село бывшее владельческое, при речке Висуне, дворов 143, жителей 1151, церковь православная, кам. мир. судьи, лавка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Троицкое-Сафоново (Евтихоново) (сельское общество)430106114232484
экономия Троицкая графа Стембок-Фермора В. В.1999143242при м. Троицкое-Сафоново
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16214Троїцько-Сафоновеселоцентр сільської радир-н Казанківськийсільрада Троїцько-Сафонівська