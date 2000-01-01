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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы по обследованию лесных площадей «Ливады» и «Ольховатый лес» с. Перебоя Шестаковской волости /протоколы, заявления, карта/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2436Перебой, хут. каз.при р. Доне.351565294327
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1128. Перебой, хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 172, жителей 848
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Перебой5870хуторПеребойскаго174966