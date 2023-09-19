деревня Верхняя Кусяпкулова, деревня Верхняя Кусяпкулова, Азнаевская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Верхняя Кусяпкулова

Азнаевская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2662Верхняя Кусяпкулова, деревня.при рч. Тяйрюке.182858119108Б. — Пчеловодство, делание телег, саней.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
14Кусяпкулова (Верхне-Нижняя), д. при р. Тейрюке, прос. дор., мечеть, медр., 3 бак. лав., х.-з. маг., 2 вод. мел.187124345319Земледелие и скотоводство
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