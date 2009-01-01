агрогородок Рубежевичи, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Рубежевичи

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Великосельская волость
11. Рубежевичи, местечко бывшее владельческое, при реках Суле и Перекуле, дворов 49, жителей 412, 2 церкви православных, часовня, синагога, еврейский молитвенный дом, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Рубежевичская волость
местечко Рубежевичи931622117610897769749316262558

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Рубежевичская волость
Рубежевичи, мест.110214445858

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский сельсовет
д Рубежевичи220

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский сельсовет
аг. Рубежевичи215

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