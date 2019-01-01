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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 416, 430, 436, 444, 466, 471. Издание доступно о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4992Красный Холм, с. вл.при пруде и колодце.401472245236Церковь православная 1. Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
60. Красный Холм, село бывшее владельческое, дворов 103, жителей 618, церковь православная, лавка, постоялый двор, и ярм. в день Св. Троицы и 25-го дек., шерстобитня
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Красный Холм
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
9Красный Холм1392
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110135Красный Холмдеревня56°06'35°10'O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618414111д Красный Холмдеревня