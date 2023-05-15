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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Документ. Удостоверение № 2300 Политического отдела 2-й армии Лебедеву Федору Парфеновичу в том, что он действительно является политработником резерва. Из коллекции матер Показать все
Документ. Свидетельство № 54 Отдела Управления Воронежского губернского исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов Лебедеву Федору Парфеновичу на пр Показать все
Документ. Удостоверение № 72 Воронежского Губполитпросвета Лебедеву Федору Парфеновичу в том, что он состоит на службе в Губполитпросвете в должности инструктора - органи Показать все
Документ. Удостоверение № 100 Воронежского Губполитпросвета Лебедеву Федору Парфеньевичу в том, что он состоит на службе в Губполитпросвете и является прикомандированным Показать все
Документ. Удостоверение № 1800 Отделения районной транспортной чрезвычайной комиссии при станции Иваново-Вознесенск Лебедеву Федору Парфеновичу (1899) в том, что он служи Показать все
Документ. Членский билет № 128318 Лебедева Петра Парфеновича, члена Всероссийского комитета помощи инвалидам. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфеновиче (1892 г Показать все
Документ. Членский билет № 353135 Лебедева Петра Парфеновича, члена Общества друзей воздушного флота СССР. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфеновиче (1892 г.- Показать все
Документ. Членский билет № 3322238 Лебедева Петра Парфеновича, члена Международной Организации Помощи Борцам Революции. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфенови Показать все
Документ. Членский билет № 45 Лебедева Петра Парфеновича, члена объединенного клуба профессиональных союзов советских торговых служащих города Кинешмы. Из коллекции матер Показать все
Документ. Членская книжка кассы взаимопомощи № 1727 Лебедева Петра Парфеновича, члена профессионального союза советских и торговых служащих СССР. Из коллекции материалов Показать все
Документ. Членский билет № 45717 Лебедева Петра Парфеновича, члена Общества содействия развития автомобилизма и улучшения дорог в РСФСР "Автодор". Из коллекции материалов Показать все
Документ. Членский билет Лебедева Петра Парфеновича, члена профессионального союза рабочих инженерно-технической секции. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфенов Показать все
Документ. Членский билет № 786509 Лебедева П.П, члена Общества Красного Креста РСФСР. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфеновиче (1892 г.- середина ХХ в.), урож Показать все
Документ. Билет № 2437 Лебедева Петра Парфеновича, члена Общества Культурной смычки с деревней. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфеновиче (1892 г.- середина ХХ Показать все
Документ. Членский билет № 173 Лебедева Петра Парфеновича, члена Союза рабочих электропромышленности на вход в Дом инженерно-технических работников. Из коллекции материал Показать все
Документ. Членский билет № АБ № 047152 Лебедева Петра Парфеновича, члена Общества Содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ). Из коллекци Показать все
Документ. Членский билет № 01020682 Лебедева Петра Парфеновича, члена Международной организации помощи борцам Революции. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфенов Показать все
Документ. Кассовая книжка № 5441 Лебедева Петра Парфеновича, члена Кинешемской районной страховой кассы. Из коллекции материалов о Лебедеве Петре Парфеновиче (1892 г.- се Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5546Шелоново, д.при безымянной речке.1340183853Николаевское волостное правление. Фабрика бумаготкацкая.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
173. Шеломово, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 97, волостное правление (уездный город в 12 верстах). В 3 верстах — ткацк. ф. В 13 верстах — стекл. з.
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Шеломово д., ш.пруд—16371025663119—Преобладающие промыслы по Николаевской волости: возка, пилка и рубка дров, извод, матросы, судораб. и перевозч., плотники, фабричные рабочие.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Шеломово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4655Шеломоводеревня57°30'42°23'O-38-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24605430186д Шеломоводеревня