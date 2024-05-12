село Оржевка, село Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Оржевка

Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1006Архангельское (Средняя Оржевка), с. вл.при рч. Оржевке.2030173543519Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Оржевка и Кинц с 5 деревнями6Мар. и Вер. Вас. Тишениновы909223

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Оржевская волость
480. Троицкое (Оржевка Средняя), село бывшее владельческое, при речке Оржевке, дворов 226, жителей 1288, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь правосл Показать все
483. Троицкое (Н. Оржевка), село бывшее владельческое, при речке Оржевке, дворов 82, жителей 542, церковь православная, богадельня, поташный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Оржевская волость
село Оржевка«Кирсановская» поч.-телег. отделение1414
деревня Троицкая«Уметское» поч. отд.277

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Умётский район
289182Оржевкасело52°42'42°54'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Умётский муниципальный район, Сельское поселение Оржевский сельсовет
68646440136с Оржевкасело
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