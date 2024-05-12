- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1006Архангельское (Средняя Оржевка), с. вл.при рч. Оржевке.2030173543519Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Оржевка и Кинц с 5 деревнями6Мар. и Вер. Вас. Тишениновы909—223
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
480. Троицкое (Оржевка Средняя), село бывшее владельческое, при речке Оржевке, дворов 226, жителей 1288, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь правосл Показать все
483. Троицкое (Н. Оржевка), село бывшее владельческое, при речке Оржевке, дворов 82, жителей 542, церковь православная, богадельня, поташный завод
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Оржевка«Кирсановская» поч.-телег. отделение1414
деревня Троицкая«Уметское» поч. отд.277
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289182Оржевкасело52°42'42°54'N-38-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68646440136с Оржевкасело