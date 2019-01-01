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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2937Романовы Дарки, с. каз.при рч. Инокше.5815260887937Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1034. Романовы Дарки, село бывшее государственное, при речке Инокше, дворов 238, жителей 1615, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Романовы-Дарки20426229141324411838928010[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Романовы Дарки село7911при реке Инокше273878891176913042—волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., 2 кузн. 2 просор., 4 маслоб., базар еженедельный, каз. вин. лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
965Романовы Даркисело54°04'с.ш.41°17'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626424111с Романовы Даркисело