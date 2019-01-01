село Романовы Дарки, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Романовы Дарки

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2937Романовы Дарки, с. каз.при рч. Инокше.5815260887937Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Романово-Дарковская волость
1034. Романовы Дарки, село бывшее государственное, при речке Инокше, дворов 238, жителей 1615, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Романово-Дарковская волость
село Романовы-Дарки20426229141324411838928010[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Романово-Дарковская волость
Романовы Дарки село7911при реке Инокше273878891176913042волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., 2 кузн. 2 просор., 4 маслоб., базар еженедельный, каз. вин. лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
965Романовы Даркисело54°04'с.ш.41°17'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Карабухинское сельское поселение
61626424111с Романовы Даркисело

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