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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
174Торговая (Зегеста), стан. казен.при р. Зегестэ.——50188197Церковь правосл. 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
146. Торговое (Загеста), село бывшее государственное, при урочище Загеста, дворов 197, жителей 1568, 2 церкви православных, 3 лавки, постоялый двор, 2 ярмарки