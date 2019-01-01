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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1842Висимо-Уткинский (Грязной, Новый), зав.при р. Утке большой.2085646112911513Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, кричный 1, сортокатальный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
274. Васимо-Уткинский завод (Грязный, Новый), село заводское бывшее владельческое, при реке Большой Утке, дворов 378, жителей 2574, волостное правление (уездный город 190 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Висимо-Уткинский, на р. Межевой Утке, впадающей в р. Чусовую. Завод железоделательный; построен в 1771 году Акинфием Демидовым, ныне принадлежит наследникам Демидов Показать все Висимо-Уткинское общество73118601950Бывшие помещичьи мастеровыеПравославныеРусские190—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37771Висимо-Уткинскпосёлок57°41'с.ш.59°22'в.д.O-40-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65751000141п Висимо-Уткинскпоселок