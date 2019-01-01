село Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новый Златоуст

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3358Новозлатоустовское (деревня Новая), сел.при рч. Карзе малой.6022128426490Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Новозлатоустовская волость
1047. Новозлатоустовское (Новая Деревня), село бывшее государственное, при речке Карзе, дворов 52, жителей 312, волостное правление (уездный город в 66 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ново-Златоустовская волость
село Ново-Златоустовское235412356126031949207840271

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Новозлатоустовская волость
1) с. Новозлатоустовское (Новая деревня), на р.р. Шайтанке и Исети; прав. церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, ярмарки: Троицкая, 13 ноября и 25 Показать все Новозлатоустовское общество50141147Бывшие государственныеПравославныеРусские66

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Артинский район , Ново-Златоустовский сельсовет
4. Ново-Златоустовское (Новая Деревня), с. 76142178320русские320Н.-Златоустов. р. Кашайка23ст. Красноуфимск6423232323просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
38044Новый Златоустсело56°13'с.ш.58°27'в.д.O-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000356с Новый Златоустсело

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