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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3358Новозлатоустовское (деревня Новая), сел.при рч. Карзе малой.6022128426490Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1047. Новозлатоустовское (Новая Деревня), село бывшее государственное, при речке Карзе, дворов 52, жителей 312, волостное правление (уездный город в 66 верстах), церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ново-Златоустовское235412356126031949207840271
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Новозлатоустовское (Новая деревня), на р.р. Шайтанке и Исети; прав. церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, ярмарки: Троицкая, 13 ноября и 25 Показать все Новозлатоустовское общество50141147Бывшие государственныеПравославныеРусские66—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Ново-Златоустовское (Новая Деревня), с. 76142178320русские320——Н.-Златоустов. р. Кашайка23ст. Красноуфимск6423232323просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38044Новый Златоустсело56°13'с.ш.58°27'в.д.O-40-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000356с Новый Златоустсело