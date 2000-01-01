слобода Казацкая, слобода Казацкая, Старооскольский уезд, Курская губерния (на 1913) — Familio

Казацкая

Старооскольский уезд, Курская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2158Казацкая, слобода каз.при р. Оскольце.2432312581271Заводов 3: салотопеиных 2, сургучный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Казацкая волость
924. Казацкая, слобода бывшая государственная, при речке Оскольце, дворов 300, жителей 2851, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старооскольский уезд, Казацкая волость
Казацкая сл.4415471528Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Старооскольский уезд, Казацкая волость
слобода Казацкая
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