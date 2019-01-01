посёлок Ертарский, Тугулымский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ертарский

Тугулымский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2836Ертарское, сел.при рч. Ертарке.12550320677578Церквей православных 2. Волостное правление. Завод винокуренный 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ертарская волость
741. Ертарское, село бывшее государственное, при речке Ертарке, дворов 253, жителей 1609 в. првл. (уездный город в 122 верстах), 2 церкви православных, школа, винокуренны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ертарская волость
село Ертарское178133511300667732139923

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ертарская волость
1) с. Ертарское на Ертарском пруде, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, еженедельный торжок по субботам, распланированоЕртарское общество318625648Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Тугулымский район
91509Ертарскийпосёлок56°47'с.ш.64°17'в.д.O-41-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Тугулымский
65725000271п Ертарскийпоселок

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