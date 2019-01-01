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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2836Ертарское, сел.при рч. Ертарке.12550320677578Церквей православных 2. Волостное правление. Завод винокуренный 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
741. Ертарское, село бывшее государственное, при речке Ертарке, дворов 253, жителей 1609 в. првл. (уездный город в 122 верстах), 2 церкви православных, школа, винокуренны Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ертарское178133511300667732139923
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Ертарское на Ертарском пруде, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, еженедельный торжок по субботам, распланированоЕртарское общество318625648Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские120—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91509Ертарскийпосёлок56°47'с.ш.64°17'в.д.O-41-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65725000271п Ертарскийпоселок