село Абрамовка, село Абрамовка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Абрамовка

Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2094Абрамовка (Ключи), с. вл.при безымянном овраге.84858314335Церковь православная. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Троицкая волость
931. Абрамовка (Жихаревка), село бывшее владельческое, дворов 70, жителей 490, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Троицкая волость
Авраамовка, (Жихаревка).4748селоАвраамовскаго71500
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