село Настасино, Каменецкая волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Настасино

Каменецкая волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1037Настасино (Настасьино), с. вл.при колодцах.6777207585Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Каменецкая волость
65. Настасьино, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 111, церковь православная, 2 лавки, ярмарка 22 октября.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Каменецкая волость
1047Настасьино IIДеревня6761316
1048Настасьино VДеревня673911
1049Настасьино IСело6772428Церковь, школа грам., мелочн. лав. Ярмарки: 22 окт. и 20 ноября.
1050Настасьино IIIДеревня6741113
1051Настасьино IVДеревня67102734

Мы используем куки для улучшения работы сайта.