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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1037Настасино (Настасьино), с. вл.при колодцах.6777207585Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
65. Настасьино, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 111, церковь православная, 2 лавки, ярмарка 22 октября.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
1047Настасьино IIДеревня6761316
1048Настасьино VДеревня673911
1049Настасьино IСело6772428Церковь, школа грам., мелочн. лав. Ярмарки: 22 окт. и 20 ноября.
1050Настасьино IIIДеревня6741113
1051Настасьино IVДеревня67102734