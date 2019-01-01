село Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новоселки

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
190Новоселки, с. каз.при р. Оке2518270791824Церковь православная 1. Училище. Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Новосельская волость
66. Новоселки, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 648, жителей 3982, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 17 ч., 2 лавки Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Новосельская волость
село Новоселки112909741059331034216731сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Новосельская волость
Новоселки село6630близ р. Оки61727002752555225волостн. правл.Цер. дер., 2 шк. дер. смеш., 3 ветр. мельн., каз. вин. лав., вол. правл., кирп. зав., отхож. пром.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1050Новоселкисело54°51'с.ш.39°46'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пощуповское сельское поселение
61627456136с Новоселкисело

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