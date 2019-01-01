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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
190Новоселки, с. каз.при р. Оке2518270791824Церковь православная 1. Училище. Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
66. Новоселки, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 648, жителей 3982, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 17 ч., 2 лавки Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Новоселки112909741059331034216731сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новоселки село6630близ р. Оки61727002752555225——волостн. правл.Цер. дер., 2 шк. дер. смеш., 3 ветр. мельн., каз. вин. лав., вол. правл., кирп. зав., отхож. пром.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1050Новоселкисело54°51'с.ш.39°46'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627456136с Новоселкисело