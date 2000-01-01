деревня Кривоносовская, деревня Кривоносовская, Воробинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Кривоносовская

Воробинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки деревни Кривоносовской Воробинской волости Сольвычегодского уезда Кувшиновой Ф. Д. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда ее сыну Зосиме Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7645Кривоносовский Починок (Зогзино), д. каз.при руч. безымянном.191961417

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Воробинская волость
Кривоносовская1926
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