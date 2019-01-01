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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
541Злынь (Богословское, Богоявленская), с. вл.при руч. Мокрых Лозах и прудах.18станов. кварт.164760784Церковь православная 1. Мельниц 5. Маслобоень 6.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
127. Злын (Богословка), село бывшее владельческое, при речке Злынке, дворов 263, жителей 1659, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, шко Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Злынь (село)15Полозовские дворы Орловской губернии
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Злынь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63887Злыньсело53°17'с.ш.35°55'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604416111с Злыньсело