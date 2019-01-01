село Злынь, село Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Злынь

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
541Злынь (Богословское, Богоявленская), с. вл.при руч. Мокрых Лозах и прудах.18станов. кварт.164760784Церковь православная 1. Мельниц 5. Маслобоень 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
127. Злын (Богословка), село бывшее владельческое, при речке Злынке, дворов 263, жителей 1659, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, шко Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
Злынь (село)15Полозовские дворы Орловской губернии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
село Злынь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
63887Злыньсело53°17'с.ш.35°55'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Злынское сельское поселение
54604416111с Злыньсело
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