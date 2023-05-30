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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2240Грабовщина (Сулимовка), с. вл.при балке Липянке.5025208483Церковь православная 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
373. Грабовщина, село бывшее владельческое, при речке Липянке, дворов 43, жителей 258, церковь православная, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
15.0Грабовщина (Великая Сулимовка) селоГрабовщанское7476558—107112173285
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18751Грабівщинаселор-н Машівськийсільрада Павлівська