село Пеньковка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Пеньковка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданский кассационный департамент Сената. 1891 г. О взыскании обществом крестьян села Пеньковки Пеньковской волости Ямпольского уезда Подольской губернии с помещика М. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Пеньковская волость
1507. Мурафская Пеньковка, село бывшее владельческое, дворов 149, жителей 1077, в. правл. (уездный город в 70 верстах), церковь православная, питейный дом, кирпич. и вино Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Пеньковская волость
село Пеньковка1482112231629827085723314318[...]

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Пеньковская волость
Пеньковка-Мурафская397181473-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2569Пеньківкаселоцентр сільської радир-н Шаргородськийсільрада Пеньківська

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