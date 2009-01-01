агрогородок Свислочь, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Свислочь

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Свислочь72Незабитовский23157593582

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Свислочская волость
159. Свислочь, местечко бывшее владельческое, при реках Свислоче и Березине, дворов 46, жителей 420, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Бобруйский уезд, Свислочская волость
местечко Свислочь354559734570299529345929185

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Свислочская волость
Свислочь, местечко1970190410540

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Осиповичский район, Свислочский сельсовет
д Свислочь678

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район, Свислочский сельсовет
аг. Свислочь412

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