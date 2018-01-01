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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1128Карамышевка (Бауер), колон. нем.при р. Карамыше.953011211381146Церковь лютеранская 1. Училище. Заведений сарпинковых 8. Красильных заведений 6. Заводов 3. Маслобойня. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Карамышевка (Бауер), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 291, жителей 2418, церковь лютеранская, школа, 3 лавки, 5 ветряных мельниц, 2 водяных мельницы, к Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44591Карамышевкасело50°55'с.ш.45°24'в.д.M-38-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622154106с Карамышевкасело