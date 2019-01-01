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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взыскании с крестьянина деревни Тарабукина Миньковской волости просроченного штрафа за самовольную порубку леса в казенной даче. 1876–1883 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Демьяновской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9810Тарабукино, д. каз.при руч. безымянном.84352994115
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1327. Тарабукина, деревня бывшая государственная, при речке Поварне, дворов 39, жителей 242, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5353ТарабукиноКосиковское.Троицкийбывшие государственные602154151163
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Тарабукино (кх.) 3740деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 258 км. Летнее: —.5566
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228102Тарабукинодеревня59°54'с.ш.43°27'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404134д Тарабукинодеревня