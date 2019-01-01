деревня Тарабукино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тарабукино

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании с крестьянина деревни Тарабукина Миньковской волости просроченного штрафа за самовольную порубку леса в казенной даче. 1876–1883 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Демьяновской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9810Тарабукино, д. каз.при руч. безымянном.84352994115

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1327. Тарабукина, деревня бывшая государственная, при речке Поварне, дворов 39, жителей 242, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
5353ТарабукиноКосиковское.Троицкийбывшие государственные602154151163

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Косиковский сельсовет
Тарабукино (кх.) 3740деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 258 км. Летнее: —.5566

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
228102Тарабукинодеревня59°54'с.ш.43°27'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Бабушкинское сельское поселение
19608404134д Тарабукинодеревня

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