село Ногино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ногино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
223Нагино, с. вл.при пруде.251742253257Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Нагино61Петр Прокоф. Тантыков2361742

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
78. Ногино, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 597, церковь православная, кирпичный завод

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
Нагино село6668близ р. Вожи88164226390239Рыбное почт.Цер. кам. цер.-пр. шк., отхожий пр. на заработ.
Нагино Таптыкова влад. усадьба6669при р. Воже582179239Рыбное почт.
Нагино Таптыкова водян. мельница6670при р. Воже5492310Рыбное почт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1037Ногиносело54°42'с.ш.39°23'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404121с Ногиносело

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