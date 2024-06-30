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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
223Нагино, с. вл.при пруде.251742253257Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Нагино61Петр Прокоф. Тантыков2361742
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
78. Ногино, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 597, церковь православная, кирпичный завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Нагино село6668близ р. Вожи8816422639023—9Рыбное почт.Цер. кам. цер.-пр. шк., отхожий пр. на заработ.
Нагино Таптыкова влад. усадьба6669при р. Воже—58217923—9Рыбное почт.
Нагино Таптыкова водян. мельница6670при р. Воже—54923—10Рыбное почт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1037Ногиносело54°42'с.ш.39°23'в.д.N-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404121с Ногиносело