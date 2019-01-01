деревня Второй Воин, деревня Второй Воин, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Второй Воин

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3571Воин, с. каз. и вл.при рч. Войне (Воинке).15571299314Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Воинская волость
1029. Воин, село бывшее владельческое и государственное, при речке Войне, дворов 54, жителей 362, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Воинская волость
Воин (село)7Станция Отрада

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Воинская волость
деревня Воинские-Выселки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
62761Второй Воиндеревня53°12'с.ш.36°25'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Воинское сельское поселение
54636410121д Второй Воиндеревня
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