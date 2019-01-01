село Синявка, село Синявка, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Синявка

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2039Синявский, выс. каз.при руч. Синявском.5547215802847

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Еланская волость
898. Синявский, село бывшее государственное, дворов 339, жителей 2126, церковь православная, 3 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Синявская волость
Синявка4595селоСинявск.4332847

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
8104Синявкасело51°16'с.ш.40°59'в.д.M-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Синявское сельское поселение
20651468101с Синявкасело
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