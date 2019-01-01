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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2039Синявский, выс. каз.при руч. Синявском.5547215802847
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
898. Синявский, село бывшее государственное, дворов 339, жителей 2126, церковь православная, 3 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Синявка4595селоСинявск.4332847
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8104Синявкасело51°16'с.ш.40°59'в.д.M-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651468101с Синявкасело