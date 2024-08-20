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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по представлению Вологодского уездного по воинской повинности присутствия о приёме на военную службу вопреки мнению врача крестьянина Фетиньинской волости деревни Ок Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Подкубенской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
310Окулово, д. вл.при р. Пучкасе и близь оз. Кубенского.252143346
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
269. Окулова, деревня бывшая владельческая, при речке Катромке, дворов 13, жителей 65, постоялый двор
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8363ОкуловоОкуловское.Воскресенский Подкубенскийбывшие помещичьи257174336
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Окулово 3142деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.1919
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245413Окуловодеревня59°25'с.ш.39°44'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440496д Окуловодеревня