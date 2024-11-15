деревня Лукаремяки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Лукаремяки

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
502Тойвокюля (Лукаримякки, Тойвокола), д. вл.при колодцах.55¾26½176582

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
12. Тойвоколова (Лукаремакки), деревня бывшая владельческая, при реке Тойвоколове, дворов 12, жителей 90, волостное правление (уездный город в 60 верстах). В 7 верстах — Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Коркомягская волость
деревня Тайвоколова433806343999971012200920

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Луккаримяки (Тойвало-тож) д.564 стан2713 участок21станция Коркиомяки.

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