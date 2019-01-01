деревня Гузи, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Гузи

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Селогорская волость
137. Гузи, селение бывшее удельное, дворов 63, жителей 390, 2 церкви православных, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Селогорская волость
7Гузи (село)3-го стана, 3-го зем. уч.Гузского34093274262536666+земледелиекуст. пр., выпойка телят, отхожий промыселнет сведений.нет сведений.2 церкви, церковно-приходская школа, хлебо-запасный магазин, 4 мелочные лавки, масл. звд., 4 ветр. мел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
60027Гузидеревня58°52'00"31°02'00"O-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение
49625405126д Гузидеревня

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