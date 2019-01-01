село Коптелово, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Коптелово

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1926Коптеловское, сел.при р. Реже.17020147402413Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Коптеловская волость
298. Коптелово (Коптеловское), село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 154, жителей 924, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь православная, земс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Коптеловская волость
село Коптелово593117037747192619833909[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Коптеловская волость
1) с. Коптеловское с выс. Одина, на р. Реже, церк., зем. шк., вол. правл., зем. станц., фел. п., распл.Коптеловское общество242695682Бывшие государственныеПравославныеРусские170

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Алапаевский район , Коптеловский сельсовет
9. Коптелово (-ское), с. 3496147431357русские1335корейц. 15Коптеловскойр. Реж21ст. Самоцвет131721212117тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
90954Коптеловосело57°42'с.ш.61°52'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000416с Коптеловосело

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