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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1926Коптеловское, сел.при р. Реже.17020147402413Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
298. Коптелово (Коптеловское), село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 154, жителей 924, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь православная, земс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Коптелово593117037747192619833909[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Коптеловское с выс. Одина, на р. Реже, церк., зем. шк., вол. правл., зем. станц., фел. п., распл.Коптеловское общество242695682Бывшие государственныеПравославныеРусские170—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
9. Коптелово (-ское), с. 3496147431357русские1335корейц. 15Коптеловскойр. Реж21ст. Самоцвет131721212117тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90954Коптеловосело57°42'с.ш.61°52'в.д.O-41-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000416с Коптеловосело