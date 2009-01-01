городской посёлок Острино, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Острино

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Остринская волость
181. Острино, местечко бывшее государственное, при речке Остринке, дворов 295, жителей 1210, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, часов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Остринская волость
местечко Острила843458522453194220173959207

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Остринская волость
Острино, м., р. Остринка, жит. 1776 (867 м. 909 ж.), дес. 1063,21, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Острино, пр. ус., р. Острипка, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 92, у. гор. 56 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Острино, (кирпич. зав.), з., р. Остринка, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 2, у. гор. 57 вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Поречье 33 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район
гп Острино2064

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
гп Острино836

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