Населенное место

Острино, м., р. Остринка, жит. 1776 (867 м. 909 ж.), дес. 1063,21, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.

Острино, пр. ус., р. Острипка, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 92, у. гор. 56 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.