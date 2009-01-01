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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
181. Острино, местечко бывшее государственное, при речке Остринке, дворов 295, жителей 1210, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, часов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Острила843458522453194220173959207
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Острино, м., р. Остринка, жит. 1776 (867 м. 909 ж.), дес. 1063,21, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Острино, пр. ус., р. Острипка, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 92, у. гор. 56 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Острино, (кирпич. зав.), з., р. Остринка, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 2, у. гор. 57 вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Поречье 33 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Острино2064
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Острино836