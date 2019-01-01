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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
317Лопуховка (Знаменское), с. вл.при руч. Веж-Айве.506130431461Церковь православная 1. Завод овчарный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Лопуховка (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 169, жителей 1058, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47661Лопуховкасело53°33'46°13'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Базарно-Кеньшенский сельсовет
56653407106с Лопуховкасело