село Лопуховка, село Лопуховка, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Лопуховка

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
317Лопуховка (Знаменское), с. вл.при руч. Веж-Айве.506130431461Церковь православная 1. Завод овчарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Лопуховская (III-го стана) волость
112. Лопуховка (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 169, жителей 1058, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47661Лопуховкасело53°33'46°13'N-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Базарно-Кеньшенский сельсовет
56653407106с Лопуховкасело
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