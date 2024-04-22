село Крячковка, село Крячковка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Крячковка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3361Крячковка, с. вл.при рч. Переводе.162485376365Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
С. Крячковка17Варв. Львова13645
С. Крячковка46Елена Линская23675

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Тепловская волость
847. Крачковка, село бывшее владельческое, при речке Переводе, дворов 160, жителей 775, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Тепловская волость
11.0Крячковка селоКрячковское крестьян собственников 1-ое13161301244220448409857

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19018Крячківкаселор-н Пирятинськийсільрада Березоворудська
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