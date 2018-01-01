деревня Руднево, деревня Руднево, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Руднево

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1594Руднево, с. вл.при пруде.5738179286Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Рудневская волость
972. Руднево, село бывшее владельческое, при речке Устюшке, дворов 28, жителей 174, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярмар Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Верейский уезд, Рудневская волость
село Руднево

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Рудневская волость
Село Руднево50Московско-Киево-Воронежская железная дорога, Разъезд № 13. 639Церковно-приходская школа, волостное правление.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
39843Рудневодеревня55°26'с.ш.36°58'в.д.N-37-014
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