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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1594Руднево, с. вл.при пруде.5738179286Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
972. Руднево, село бывшее владельческое, при речке Устюшке, дворов 28, жителей 174, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярмар Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Руднево
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Руднево50—Московско-Киево-Воронежская железная дорога, Разъезд № 13. 639Церковно-приходская школа, волостное правление.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39843Рудневодеревня55°26'с.ш.36°58'в.д.N-37-014