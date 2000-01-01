село Костомарово, село Костомарово, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Костомарово

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2254Костомарова, слоб. каз.при р. Доне.509210719707Церковь православная. Ярмарка. Винокуренный завод. Салотопеный завод. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
1058. Костомарова, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 203, жителей 1609, церковь православная, школа, лавка, 19 ветряных мельниц, кирпичный завод, вино Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
Костомарова6604слободаКостомаровск.2821710

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8674Костомаровосело50°41'с.ш.39°46'в.д.M-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Юдинское сельское поселение
20641488106с Костомаровосело
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