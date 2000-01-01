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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2254Костомарова, слоб. каз.при р. Доне.509210719707Церковь православная. Ярмарка. Винокуренный завод. Салотопеный завод. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1058. Костомарова, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 203, жителей 1609, церковь православная, школа, лавка, 19 ветряных мельниц, кирпичный завод, вино Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Костомарова6604слободаКостомаровск.2821710
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8674Костомаровосело50°41'с.ш.39°46'в.д.M-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641488106с Костомаровосело