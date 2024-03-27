город Болград, город Болград, Одеська область (на 2018) — Familio

Болград

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Кубейская волость
159. Болгария, колония болгарская, при речке Ялпухе, дворов 155, жителей 681, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Коммуна Болградская
город Болград
Бессарабская губерния, Измаильский уезд
кв. г. Болград

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16829Болградмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Болградськийміськрада Болградська
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