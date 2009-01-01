агрогородок Стреличево, Хойникский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Стреличево

Хойникский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Хойникская волость
764. Стреличев, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 537, церковь православная, ветр. и конн. мльн.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Хойникская волость
Стреличево, село10361621394716
Стреличево, хутор4141394716

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Хойникский район, Стреличевский сельсовет
д Стреличево818

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Хойникский район, Стреличевский сельсовет
аг. Стреличево211

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