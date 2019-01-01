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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Рязанской губернии Зарайского уезда Козловской волости села Булыгина Алексея Васильева. // Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
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• Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1175Булыгино, с. вл.при колодцах и прудах.242437128127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
454. Булыгино, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 277, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Булыгино село1507при р. Буровке5724622246832255с. КозловоЦер. кам. цер.-пр. школа, и 1 ветрян. мельница
Двор. Палтовой усадьба1508при р. Буровке—551032255с. Козлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328913Булыгиносело54°39'с.ш.39°16'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404106с Булыгиносело