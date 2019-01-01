село Булыгино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Булыгино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Рязанской губернии Зарайского уезда Козловской волости села Булыгина Алексея Васильева. // Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1175Булыгино, с. вл.при колодцах и прудах.242437128127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Козловская волость
454. Булыгино, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 277, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Булыгинская волость
Булыгино село1507при р. Буровке5724622246832255с. КозловоЦер. кам. цер.-пр. школа, и 1 ветрян. мельница
Двор. Палтовой усадьба1508при р. Буровке551032255с. Козлово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328913Булыгиносело54°39'с.ш.39°16'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404106с Булыгиносело

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